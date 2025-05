Avenged Sevenfold-Sänger M. Shadows findet: Kunst und folglich seine Band sind kein Wunschkonzert. Grenzen müssen gesprengt werden.

Das jüngste Avenged Sevenfold-Album LIFE IS BUT A DREAM… fiel sehr experimentell aus — für viele Fans zu experimentell. In einem aktuellen Interview bei Rock Feed sollte Frontmann M. Shadows nun darüber Auskunft geben, wie sehr sich die Band um die Reaktion ihrer Anhänger sorgte. Seine nüchterne Antwort: Im Grunde überhaupt nicht. Aus Teflon sein "Wir waren vor ungefähr einem Jahr mit Dave Farrell von Linkin Park beim Abendessen und sprachen über LIFE IS BUT A DREAM…", berichtet der Avenged Sevenfold-Sänger. "Das war in einem wirklich netten Restaurant, es war ein Haufen Leute da. Und er fragte: ‚Wenn ihr euer…