Remote Bondage live in Georgsmarienhütte 09.08.2025

Künstler: Remote Bondage

Lamb Of God: Chris Adler hat seit Rauswurf nicht mit Bruder geredet
Lamb Of God im Jahr 2006: Willie Adler, John Campbell, Randy Blythe, Mark Morton und Chris Adler (v.l.)
Die einst zusammen bei Lamb Of God musizierenden Adler-Brüder Chris und Willie reden schon seit Längerem nicht miteinander.
Chris Adler ist bekanntlich auf unschöne Weise aus Lamb Of God geflogen. Wie der Schlagzeuger nun in einem aktuellen Interview mit Blabbermouth mitteilt, haben er und sein Bruder Willie (welcher in der Gruppe Gitarre spielt) seit seiner Entlassung nicht mehr miteinander gesprochen. Die beiden seien "entfremdet" — so würde Chris ihre Beziehung einordnen. Immerhin keine SMS Auf die Frage, ob Chris Adler noch Kontakt mit seinem Bruder hat, antwortete der ehemalige Lamb Of God-Trommler: "Ich glaube, die beste Art, es auszudrücken, ist, dass ich mit der ganzen Sache zur Seite geschoben wurde. Ich wünsche ihm alles Gute — ich wünsche ihnen…
