Lorna Shore kündigen Europa- & UK Headliner Tour für Anfang 2026 an! Support: Whitechapel, Shadow Of Intent, Humanity’s Last Breath.

Nach einer Reihe gefeierter Festival-Auftritte – darunter eindrucksvolle Shows bei Hellfest, Rock am Ring und Rock im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headlinertour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück. Die Tour führt die Ausnahme-Band zurück auf die großen Bühnen des Kontinents – mit im Gepäck ein eindrucksvolles Support-Line-up: Whitechapel, Shadow Of Intent und Humanity’s Last Breath zählen zu den prägendsten Acts des modernen Extrem-Metal und versprechen ein intensives Live-Erlebnis. Anlass der Tournee ist das mit Spannung erwartete neue Studioalbum I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME, das am 12. September 2025 bei Century Media…