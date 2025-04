Saltatio Mortis und Luzi das L gehen nach 14 Jahren getrennte Wege. Für den Sackpfeifenspieler kam die Bekanntmachung offenbar sehr überraschend.

Erst kürzlich haben Saltatio Mortis überaschend bekanntgegeben, dass Luzi das L und die Band in Zukunft getrennte Wege gehen. Ein Schock für die Fans, aber wohl auch für Luzi. Dieser hat in den Sozialen Medien auf die Bekanntmachung reagiert und zeigt sich verwundert. Doch von vorn. Keine gemeinsame Basis Am 26. Februar veröffentlichten Saltatio Mortis ein Statement, in dem die Band verlauten lässt: „Nach 14 Jahren gemeinsamen Weges werden sich unsere Pfade mit Luzi trennen. Wir mussten erkennen, dass unsere musikalischen und persönlichen Ziele immer weiter auseinanderdriften. Ein gemeinsamer Nenner, der uns zusammenhält, war nicht mehr zu finden.“ Der Dudelsackspieler…