Till Lindemann hat ein neues Lied am Start: Das zugehörige Video ist eine Hommage an den wegweisenden Filmemacher David Lynch.

Rechtzeitig zum Start seiner diesjährigen Festivaltour hat Till Lindemann einen neuen Track auf die Märkte dieser Welt gebracht. ‘Und die Engel singen’ heißt das gute Stück, welches der Rammstein-Frontmann über die Berliner Plattenfirma Out Of Line Music herausgebracht hat. Den Song sowie aktuelles Merchandise gibt es in verschiedenen Formaten im Webshop des Labels. Im zugehörigen Musikvideo (siehe unten) geht es wie gewohnt ziemlich verrückt und heftig zur Sache. Gewidmet hat der Sänger den Clip dem am 16. Januar 2025 verstorbenen US-Regisseur David Lynch. Zusatz-Shows Doch damit nicht genug: Till Lindemann hat seine "Meine Welt Tour" verlängert. Standen bislang nur Termine…