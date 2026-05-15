Jason Newsted hat sich damals nicht wegen Echobrain bei Metallica zurückgezogen. Für die Trennung gab es eine andere Ursache.

Bislang galt es als gesichert, dass Jason Newsted seinen Hut bei Metallica genommen hat, weil ihn die Hauptsongschreiber James Hetfield und Lars Ulrich klein gehalten und ihn künstlerisch wenig bis gar nichts haben beitragen lassen. Als der Bassist 2001 dann das Nebenprojekt Echobrain betreiben wollte, und "Papa Het" darin eine Bedrohung für das große M sah, war das der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Wie gesagt: So ging bis dato die Erzählung. Alles ganz anders In einem aktuellen Interview im Let There Be Talk-Podcast von Dean Delray räumt Jason Newsted nun jedoch mit dieser weit verbreiteten Mär auf. "Eine…