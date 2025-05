Mitte April verstarb Ex-Judas Priest-Schlagzeuger Les Binks. K.K. Downing spricht über seine Beziehung zu seinem ehemaligen Band-Kollegen.

Judas Priest gaben Mitte April die traurige Botschaft vom Tod ihres früheren Schlagzeugers Les Binks bekannt. Eine Nachricht, die sowohl Fans als auch die Mitglieder der Band hart traf. Auch der ehemalige Judas Priest-Gitarrist Kenneth Downing trauert um seinen einstigen Band-Kollegen. In den Sozialen Medien zollt der Musiker jetzt dem verstorbenen Schlagzeuger Tribut. Ein Schlagzeuger der Sonderklasse So erzählt Kenneth Downing unter anderem davon, wie Les Binks Teil von Judas Priest wurde: „Irgendwann um 1977 herum bereiteten wir uns gerade auf die Arbeit an unserem dritten Album SIN AFTER SIN vor und fanden uns im Studio mit dem Londoner Session-Schlagzeuger…