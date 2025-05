Vor genau 43 Jahren ist der einstige Ozzy-Gitarrist Randy Rhoads auf tragische Weise ums Leben gekommen. Sein Vermächtnis währt bis heute.

19. März 1982: Ozzy Osbourne und seine Crew waren auf dem Weg zu einer Show. Bei einem Zwischenstopp im Wohnort des Busfahrers Andrew Aycock lud dieser einige der Anwesenden zu einem Rundflug (mit einem gestohlenen Flugzeug) ein. Nachdem der Tourmanager und Keyboarder Don Airey wieder heil am Boden ankamen, gingen Gitarrist Randy Rhoads (trotz seiner Flugangst) und Stylistin Rachel Youngblood an Bord. Aycock vollführte einige riskante Flugmanöver, wobei das letzte schiefging. Mit der Tragfläche des Flugzeugs streifte er das Dach des Tourbusses. Die Tragfläche riss ab, und letztlich krachte der Flieger in eine Garage und explodierte. Alle drei Insassen kamen…