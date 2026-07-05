Paradise Lost existieren schon seit beinahe 40 Jahren in fast identischem Line-up. Gitarrist Gregor Mackintosh hat eine Theorie dazu.

Die meisten Bands machen heutzutage fast regelmäßig Line-up-Veränderungen durch. Kein Wunder: Menschen entwickeln sich weiter und leben sich auseinander. Paradise Lost bilden hierbei eine große Ausnahme. Die Briten spielen seit 38 Jahren in fast identischem Line-up. Einzig ihr Schlagzeug bekommt regelmäßige Besetzungswechsel. Sinn für Humor In einem Interview mit Metal.de erklärt Gitarrist und Keyboarder Gregor Mackintosh, was seiner Meinung nach zu dieser Langlebigkeit führt. Er sagt: "Es gibt ein paar Dinge, die dafür wichtig sind. Erstens, Sinn für Humor. Man sollte einen ähnlichen Sinn für Humor haben. Er muss nicht gut sein, aber er sollte einigermaßen übereinstimmen, sodass man über dieselben…