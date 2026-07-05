Genau 30 Jahre ist es her, dass Metallica LOAD veröffentlichten und ihre Fans in Aufruhr brachten. Wir blicken zurück.

Als LOAD 1996 in den Regalen landete, war das keine gewöhnliche Veröffentlichung. Es war ein Schlag in die Magengrube all jener, die Metallica am liebsten für immer in der Thrash‑Vitrine konserviert hätten. Die Band hatte sich längst aus dem Korsett der Achtziger befreit, und LOAD war der Moment, an dem sie das alte Selbstbewusstsein abstreiften wie eine abgestorbene Haut. Kein Thrash‑Revival, kein Rückgriff auf alte Rezepte - stattdessen ein Album, das bewusst aneckte, mit seiner Hard Rock-Orientierung provozierte und sich nicht darum scherte, ob jemand beleidigt den Raum verließ. Intensive Schreib-Session nach Pause Die Entstehung des Albums begann 1994, als…