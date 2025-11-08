Accept machen ab sofort ohne Gitarrist Uwe Lulis weiter. Den Schritt rechtfertigen die Metaller mit "logistischen Herausforderungen".

Bei Accept gibt es eine personelle Veränderung. Die Heavy-Metaller und Gitarrist Uwe Lulis gehen fortan getrennte Wege. Die Band begründet sich relativ schwammig mit "logistischen Herausforderungen", was auch immer das bedeuten mag. Einen Ersatzmusiker holen Bandboss Wolf Hoffmann und Co. nicht ins Boot. Stattdessen kehrt die Gruppe "zur traditionellen Zwei-Gitarristen-Besetzung" zurück. Friede, Freude, Freunde Im zugehörigen Statement von Accept heißt es hierzu: "Nach reiflicher Überlegung werden Accept zur traditionellen Zwei-Gitarristen-Besetzung zurückkehren. Wir haben uns vom deutschen Gitarristen Uwe Lulis getrennt. Die Entscheidung basiert ausschließlich auf logistischen Herausforderungen, es gab überhaupt keine persönlichen oder musikalischen Meinungsverschiedenheiten. Uwe und Accept kommen hervorragend miteinander…