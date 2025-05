Kiss kehren auf die Bühne zurück. Iron Maidens Flugzeug wird wiederverwertet. Epica im Interview. Neue Alben von Warfield, Messa u.a.

Back In Black – das Metal-Update Tschüs, Ed Force One! Iron Maidens legendärer Flieger ist verschrottet worden – lebt aber weiter als Sammlerstück. Ganz ähnlich läuft’s bei Kiss: Trotz Bühnenabschied lassen sie sich wieder blicken – ungeschminkt bei einem exklusiven Fanevent. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Benediction RAVAGE OF EMPIRES Warfield WITH THE OLD BREED Messa THE SPIN Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers…