Megadeth-Mastermind Dave Mustaine hat sich laut eigener Erzählung allein durchs Aufwärmen an der Gitarre für Metallica qualifiziert.

Dave Mustaine hat mal wieder eine Anekdote über seine Zeit bei Metallica ausgepackt. Genauer gesagt geht es um den unmittelbaren Beginn seiner Dienstzeit beim großen M. Und zwar berichtet der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist davon, wie es überhaupt dazu kam, dass er in der Band landete. Demnach fand damals im Jahr 1981 nicht einmal ein richtiges Vorspielen statt, wie der 64-Jährige im Interview bei Premier Guitar offenbart. Schon immer anders "Als ich am Tag, an dem ich James Hetfield und Ron McGovney [Originalbassist von Metallica — Anm.d.A.] treffen sollte, nach Norwalk [Stadt zwischen Los Angeles und Anaheim — Anm.d.A.] fuhr, wusste ich…