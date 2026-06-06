Das Warten hat ein Ende: Evanescence haben offiziell ihr neues Album angekündigt. Die erste Single-Auskopplung gibt es auch schon zu hören.

Fünf Jahre sind seit THE BITTER TRUTH vergangen. Seither war es zwar nicht gänzlich still um Evanescence, aber ein neues Studioalbum ließ auf sich warten. Vergangenes Jahr machte die Gruppe um Amy Lee mehr mit Kollaborationen von sich reden. Den Auftakt machte im März ‘Afterlife’ als Soundtrack zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Film-Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht. Anfang September erschien in Zusammenarbeit mit Poppy und Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante das Stück ‘End Of You’. Stolz und gespannt Lee gab in…