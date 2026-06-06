The Narrator-Bassist und Sänger Robert „Rob“ Hoppe erklärt uns, welche Videospiele seine musikalische Entwicklung maßgeblich geprägt haben.

Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Robert „Rob“ Hoppe von The Narrator findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Robert Hoppe: Ich erinnere mich an meine frühe Kindheit und die PlayStation 1. Da bin ich mit meinem Bruder zusammen vor der Schule extra früh aufgestanden, um ‘Resident Evil’ zu spielen. Ich glaube, da war ich so 6-7 Jahre alt. Die größte Herausforderung dabei war, die Eltern nicht zu wecken, sonst hätte es Ärger gegeben ...…