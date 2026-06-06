Vor exakt 50 Jahren veröffentlichten Blue Öyster Cult ihr Viertwerk AGENTS OF FORTUNE. Wir blicken zurück auf die Entstehungsgeschichte.

Fünf Jahrzehnte sind vergangen, seit Blue Öyster Cult mit AGENTS OF FORTUNE endlich den Durchbruch schafften, den Columbia Records so lange heraufbeschworen hatten. Ein Album, das nicht nur der Karriere der Band Aufschwung verlieh, sondern auch den Rock der Siebziger um eine mystische, unheimlich elegante Facette bereicherte. Heute wirkt es fast selbstverständlich, dass Blue Öyster Cult zu den prägenden Namen des Hard Rock gehören. Doch der Weg dahin war alles andere als geradlinig. Ein langer Anlauf zum Erfolg Während Zeitgenossen wie Black Sabbath schneller durchstarteten, mussten Blue Öyster Cult Geduld beweisen. Gitarrist Donald "Buck Dharma" Roeser brachte es später trocken…