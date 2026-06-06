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Rumours of Fleetwood Mac live in Lingen 10.04.2027

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Künstler: Rumours of Fleetwood Mac

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METAL HAMMER präsentiert: Induction + Tungsten
Induction-Tungsten-Tour-2026
Im Oktober 2026 kommen die Power-Metaller Induction und Tungsten für elf Termine im deutschsprachigen Raum auf Tour.
Bei der "Anthems Of Steel Tour 2026" treffen zwei der aufregendsten Namen des modernen Melodic Heavy Metal aufeinander: Induction und Tungsten. Diese Co-Headliner-Tour stellt für beide Bands einen bedeutenden Schritt dar und bietet im kommenden Oktober abendfüllende Headliner-Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mit einem kraftvollen Line-up, brandneuen Veröffentlichungen und einem Ruf für mitreißende Live-Auftritte verspricht diese Tour unvergessliche Nächte für Fans von Melodic, Symphonic und Power Metal gleichermaßen. Tim Hansen, Gitarrist von Induction, teilt seine Begeisterung: „Diese Tour mit unseren lieben Freunden von Tungsten ist ein großer Schritt für uns. Zum ersten Mal werden wir das bislang größte…
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