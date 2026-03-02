Mastodon kehren im Sommer 2026 für eine ausgedehnte Reihe von Festival-Auftritten und Headlineshows nach Europa zurück.

Mastodon haben über zwei Jahrzehnte lang Heavy Music neu definiert mit einem Sound, der sowohl technisch furchtlos als auch emotional gewaltig ist. Mit mehreren GRAMMY® Award-Nominierungen, von der Kritik gefeierten Alben wie LEVIATHAN, CRACK THE SKYE, THE HUNTER, EMPEROR OF SAND oder HUSHED AND GRIM sowie dem Ruf als eine der kraftvollsten Livebands des Planeten verschieben Mastodon weiterhin kreative und klangliche Grenzen. Die Europa-Tour im Sommer 2026 wird die Band auf Festival-Bühnen und bei eigenen Headlineshows in ganz Europa und Großbritannien erleben lassen. In Deutschland wird die Band in Saarbrücken (16. Juni, Garage), Dortmund (17. Juni, FZW), Hamburg (22. Juni,…