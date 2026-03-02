Mit Stet Howland findet ein weiterer ehemaliger Metal Church-Musiker keine schönen Worte zur Art der Neubesetzung.

Die Metal Church-Chefs Kurdt Vanderhoof und Rock Van Zandt haben kürzlich die restliche Besetzung der Band ausgetauscht. Darüber, wie das alles vonstattengegangen ist, hat sich zuletzt bereits der vorherige Sänger Marc Lopes echauffiert. Selbigem stärkt nun der frühere Schlagzeuger Stet Howland den Rücken, der die Vorgänge als "Griff ins Klo" bezeichnet. Mangelndes Feingefühl In den Sozialen Medien vermischt der Trommler in einem Post private Themen mit den Geschehnissen bei seiner einstigen Formation, für die er insgesamt acht Jahre die Felle verdrosch. Zu der Gruppe gibt er schließlich zu Protokoll: "Ich muss ein Statement bezüglich der Metal Church-Situation veröffentlichen. Es ist…