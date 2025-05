2025 ist das Jahr der Dokumentationen. Neben Metallica und Iron Maiden soll es bald einen Film über Cro-Mags-Gründer Harley Flanagan geben.

In der Metal-Welt sind Dokumentarfilme aktuell gang und gäbe. Jetzt ist der Hype auch im Punk angekommen. Mit ‘Wired For Chaos’ möchte Regisseur Rex Miller die Geschichte von Harley Flanagan, Gründungsmitglied der New Yorker Hardcore-Legenden Cro-Mags, auf die große Leinwand bringen. Gewalt, Ruhm und Trauma 'Wired For Chaos’ verspricht aber mehr zu sein als eine durchschnittliche fade Autobiografie. Denn schon als Kind erlebte Harley Flanagan mehr als die meisten Erwachsenen. Das beteuert auch die entsprechende Pressemitteilung: "Inmitten einer harten Kindheit in der niedergebrannten Lower East Side tauchte der Musiker Harley Flanagan mit elf Jahren als Schlagzeuger der Band seiner Tante,…