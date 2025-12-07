Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert: Disillusion + Stellvris (*) + An Abstract Illusion (#) - Tour 2026 15.04. Köln, Yard Club 18.04. Stuttgart, Club Zentral (*) 23.04. Berlin, Frannz Club (*) 24.04. Leipzig, Werk2 (*) 25.04. Rüsselsheim, Das Rind (*) 07.05. A-Wien, Viper Room (#) 08.05. München, Backstage (#) 09.05. Hamburg, Betty (#) Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets