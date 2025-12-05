Toggle menu

Saint PHNX live in Köln 27.03.2026

Künstler: Saint PHNX

Wacken-Reportage jetzt im Stream
Wacken
Die Spiegel TV-Reportage ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ ist ab jetzt kostenlos im Stream anzusehen.
Wem die anstehende Weihnachtszeit jetzt schon widerstrebt, der schwelgt vielleicht bis zur nächsten Festivalsaison in sehnsüchtigen Erinnerungen. Stoff dafür liefert jetzt eine Spiegel TV-Reportage, die am Abend des 25.11.2025 ausgestrahlt wurde. ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ gibt es ab sofort kostenlos bei Joyn im Stream. Für die Reportage war Spiegel TV 2025 vor Ort. Das Kamera-Team begleitete eine junge Wacken-Gängerin und ihre Camping-Truppe sowie die Post Hardcore-Newcomer From Fall To Spring über das Festival-Gelände und dokumentierte den typischen Dauerregen, was – wir erinnern uns – in einem Hin und Her aus Unwetterwarnungen, einer Räumungsansage und einer Entwarnung, endete.…
