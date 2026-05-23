Das explosive Abenteuer ‘Mortal Kombat II’ läuft seit dem 07.05. im Kino. Gewinnt hier Tickets für das Leinwandspektakel.

New Line Cinema präsentiert die neueste hochkarätige Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe ‘Mortal Kombat’ in all ihrer brutalen Pracht. In ‘Mortal Kombat II’ kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch keinen Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich. Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger. An der Seite von Karl Urban als Johnny Cage spielen Adeline…