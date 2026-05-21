Slipknots Clown steht Herz-OP bevor. Dave Ingram muss Benediction verlassen. Dimmu Borgir für Sammler! Album der Woche von Crown Lands. Interview mit Arroganz u.a.

Back In Black – das Metal-Update Benediction müssen ohne Dave Ingram weitermachen Shawn Crahan (Slipknot): OP wegen Herzrhythmusstörungen OPERATION: MINDCRIME III Neue Musik von Kiss Dimmu Borgir Sammlervinyl im neuen METAL HAMMER Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Rock in Rautheim, Cemetery Skyline, Desertfest Berlin Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Crown Lands APOCALYPSE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL…