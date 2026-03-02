Unter dem Motto „One World One Stage“ finden 35 Shows in 35 Ländern an einem Tag statt. Am 18. April wird der Globus beben.

Am 18. April bringen 35 Wacken-Warm-up-Konzerte den Globus zum Beben! Von der ersten Show in Japan bis zur letzten in Mexiko werden fast 24 Stunden vergehen – alle gefüllt mit bestem Heavy Metal und feiernden, vereinten Fans. Ein Live-Erlebnis getragen vom legendären Wacken-Spirit. Die weltweite Party wird von verschiedenen Veranstaltern der globalen Community des Wacken Metal Battle umgesetzt, dem festivaleigenen Band-Wettbewerb, an dem mittlerweile 102 Nationen beteiligt sind. Promoter aus 35 Teilnehmerländern haben sich für das Wacken-Jubiläum zusammengetan, um eine weltweite Warm-up-Party zu feiern. „Der Grundgedanke lautet, die Welt zusammenzubringen und durch das, was wir am meisten lieben, zu vereinen:…