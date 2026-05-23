Was Dimmu Borgir noch immer leidenschaftlich für ihre Musik brennen lässt, erforscht METAL HAMMER mithilfe von Shagrath und Silenoz.

Das komplette Interview mit Dimmu Borgir findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Die Rückbesinnung auf die alte kompositorische Partnerschaft von Shagrath und Silenoz hat natürlich auch einen handfesten Grund, über den keiner gerne spricht: die Trennung von Tom Rune Andersen alias Galder, die im Sommer 2024 bekanntgegeben wurde. Der Gitarrist, der mittlerweile seine alte Band Old Man’s Child erfolgreich wiederbeleben konnte, hatte nach seinem Einstieg bei Dimmu Borgir im Jahr 2000 stets einen signifikanten Anteil an deren Songs gehabt. Ein…