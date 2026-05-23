METAL HAMMER und Telekom verlosen Tickets für Rock am Ring 2026 und die exklusive Festival-Shorts.

Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Sabaton, Architects und mehr ist das Programm von Rock am Ring 2026 metallisch und stark wie selten! Die logische Konsequenz: Mit 90.000 verkauften Tickets wurde der Rekord für den frühesten Ausverkauf in der Geschichte des Festivals gebrochen. Doch dank METAL HAMMER und Telekom könnt ihr - mit etwas Glück - trotzdem mit dabei sein. Passende Klamotten gibt’s inklusive! Die Telekom wird 2026 neuer Partner von Rock am Ring – vor Ort am Nürburgring und digital über ihre Kanäle. So können alle Fans das bereits ausverkaufte Festival mit MagentaMusik im kostenlosen Livestream auf MagentaTV exklusiv…