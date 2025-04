Die neue Papa Roach-Single ‘Even If It Kills Me’ erschien Ende Januar unangekündigt. Nun erzählt Frontmann Shaddix die emotionale Hintergrundgeschichte.

Ende Januar veröffentlichten Papa Roach pünktlich zum Start des europäischen Teils ihrer "Rise Of The Roach"-Tournee ihre neueste Single ‘Even If It Kills Me’. Besonders bei denjenigen, die bei dem spontan angekündigten Tourneeauftakt in Berlin dabei waren, sollte spätestens jetzt etwas klingeln. Die Band debütierte ihr neuestes Werk nämlich an diesem Abend vor den 1.600 Anwesenden und veröffentlichte es erst am darauffolgenden Tag auf allen Streaming-Plattformen. Papa Roachs neue Single hat einen sehr persönlichen Hintergrund In einem neuen Interview mit dem Radiosender I-Rock 93.5 spricht Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix nun über die Hintergründe von ‘Even If It Kills Me’. "Die…