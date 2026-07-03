Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Weitere Bands bekannt und Running Order steht!

METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin Datum 14. bis 16. Mai 2026 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Dreitages-Tickets ab 169,90 Euro und Tickets für das Warm-up-Konzert für 23,50 Euro gibt es auf der Website des Festivals. Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. Abanamat Acid King Blackwater Holylight BLKE Cardiel Causa Sui Crippled Black Phoenix The Dharma Chain Dirty Mops Dope Purple Earthbong Earthless EF Electric Jugs Fomies Fuzz Sagrado Greenleaf Håndgemeng Hermano High Desert Queen Karla Kvlt King Buffalo Menk Monsterwatch Mother’s Cake…