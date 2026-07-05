Zum Abschluss der vierten Staffel des METAL HAMMER Guitar Camp könnt ihr eine wertvolle ESP Gitarre gewinnen.

Das METAL HAMMER Guitar Camp geht in die vierte Runde! Diesmal springen wir von Klassikern zu den neuen Helden. Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp. Host Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader, Al9x1) nimmt sich der „Next Generation“ an – Musikern und Bands also, die die klassischen Stilmittel der Metal-Gitarre aus den bisherigen Staffeln angenommen und neu interpretiert haben; von Slipknot bis Gojira, von Parkway Drive über Architects bis Bring Me The Horizon – Tabulaturen und Playthroughs inklusive! Seit dem 29. April 2026 zeigt euch Alex alle zwei Wochen exklusive Tipps und Tricks. Die Krönung: Zum Schluss der Reihe am…