Einige Vorbilder von Sebastian Bach sind inzwischen tot. Nun erklärte der ehemalige Skid Row-Frontmann, wie schwer ihn diese Verluste trafen.

Der einstige Skid Row-Sänger Sebastian Bach trauert um Musiker, die ihm nahestanden. Vergangenes Jahr hatte er mit dem früheren Kiss-Gitarristen Ace Frehley sowie Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne gleich mehrere Todesfälle zu beklagen. Im Interview mit ‘Loudwire Nights’ erklärte der Musiker nun, wie er mit derartigen Verlusten umgeht. Große Verluste für Sebastian Bach „Ich glaube, jeder trauert anders. Bei mir kommt die Traurigkeit in Wellen. Oder sie trifft mich, wenn ich es am wenigsten erwarte. Wie bei Ace Frehley“, sagte Bach. „Ich liebe Ozzy, aber Ace ist wie ein Teil meiner Kindheit. Er ist für mich wie der Weihnachtsmann. Er ist…