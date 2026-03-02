Toggle menu

Schur live in Köln 21.03.2026

Künstler: Schur

Karte und Anfahrt

Journey: Steve Perry weist Comeback-Gerüchte zurück
Ex-Journey-Sänger Steve Perry bei der Rock'n'Roll Hall Of Fame-Einführungszeremonie 2017
Es war wohl zu schön, um wahr zu sein: Steve Perry erteilt dem Hörensagen um seine Rückkehr zu Journey eine Absage.
Journey gehen in Kürze auf Abschiedstournee — vorerst nur durch Nordamerika. Hierzu kam zuletzt ein im Grunde viel zu schönes Gerücht auf: Steve Perry, der ikonische ehemalige Frontmann der AOR-Formation, soll darüber grübeln, ob er sich dem Tour-Tross anschließen und wieder am Mikrofon stehen will. Diesem Wunschdenken hat der 77-Jährige nun einen Riegel vorgeschoben. Laut dem Kalifornier mit portugiesischen Wurzeln ist nichts dran an dem Hörensagen. Nichts gewesen außer Spesen Die unbestätigte Meldung hatte jüngst noch Journey-Keyboarder und Trump-Unterstützer Jonathan Cain in einem aktuellen Interview befeuert. Im Gespräch bei Ultimate Classic Rock behauptete der streng gläubige Christ, dass Gitarrist Neal…
