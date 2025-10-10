Momentan schlecht über Ozzy Osbourne zu reden, gleicht Blasphemie. Roger Waters war das anscheinend nicht klar.

Dass Roger Waters ein schwieriger Charakter ist, dürfte nichts Neues sein. Nun hat sich der frühere Pink Floyd-Musiker in die Nesseln gesetzt, indem er sich abfällig über Ozzy Osbourne geäußert hat. So kurz nach dem Tod der Black Sabbath-Legende, während die Familie des "Prinzen der Dunkelheit" noch trauert -- das zeugt von wenig Feingefühl. Und prompt hat der vehemente Israel-Kritiker auch einen Einlauf von Jack Osbourne kassiert. Deutliche Antwort Zunächst sinniert Roger Waters im The Independent Ink-Podcast darüber, dass der Mainstream so wenig über die politischen Aktivitäten von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, berichtet. Stattdessen bevorzugten es die Medien,…