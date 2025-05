Einfach nur ein Interview machen? Zu langweilig. Darum sind wir mit Volbeat zusätzlich Platten kaufen gegangen und haben mitgefilmt.

Wer hart arbeitet, darf hart rocken: Nachdem der förmlichere Teil des Interview-Tags für Volbeat erfolgreich abgeschlossen ist, geht es in die knisternde Kür: Mit Michael Poulsen, Jon Larsen und Kaspar Boye Larsen besucht METAL HAMMER das Schöneberger Vinylfachgeschäft Dodo Beach, um den Jungs beim munteren Plattenkaufen über die Schulter zu schauen. Teil 2: Auch wenn Volbeat-Schlagzeuger Jon Larsen in jungen Jahren musikalisch mit (Piraten-) New Wave sozialisiert wurde, kann er seine im Anschluss entwickelte Heavy Metal-Leidenschaft schwer verbergen, wie sein heutiger Scheibenfang eindeutig belegt. (Teil 1 mit Kaspar Boye Larsen gibt’s hier, Teil 3 mit Michael Poulsen hier) Der Scheibenfang…