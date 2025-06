Mike Mangini hat einiges zu erzählen – zum Beispiel über den Prozess der Musikproduktion und die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.

Zwei Jahre ist es mittlerweile schon her, dass sich Dream Theater von Schlagzeuger Mike Mangini verabschiedet haben. Seitdem war Mangini ziemlich fleißig. In einem Interview mit Schlagzeuger-Kollege Don Lombardi spricht der Musiker jetzt über den Prozess der Musikproduktion, die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, Herausforderungen in der Bildungs-Branche und seine Reise durch die Grammy-Nominierungen. Schlagzeuger und Professor Mike Mangini hat während seiner Karriere als Musiker einiges erlebt. Er machte sich Mitte der Neunziger Jahre als Teil der Band Extreme einen Namen in der Hard Rock-Welt, bevor er 1996 die Gitarrenlegende Steve Vai unterstützte. Fast ein Jahrzehnt später nahm Mangini eine Vollzeitlehrtätigkeit…