Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Setyøursails live in Stuttgart 26.01.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Setyøursails

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Nicko McBrain war "verstimmt" über Nachfolgerverkündung
Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain
Ein wenig mehr Zeit hatte sich Nicko McBrain von Iron Maiden zwischen seinem Abschied und der Vorstellung von Simon Dawson gewünscht.
Nicko McBrain ist zwar weiterhin Band-Mitglied bei Iron Maiden, hat sich aber bekanntlich vom Tourneegeschäft zurückgezogen. Der Schlagzeuger absolvierte am 7. Dezember 2024 im Allianz Parque in São Paulo sein letztes Konzert mit Bassist Steve Harris, Sänger Bruce Dickinson sowie den drei Gitarristen Dave Murray, Adrian Smith und Janick Gers. Wie der 73-Jährige nun ausplaudert, war er jedoch mit der Bekanntgabe seines Nachfolgers nicht ganz glücklich. The show must go on Wie der in Florida ansässige Brite im Interview bei Drum Talk TV ausführt, hat er sich vom Management um Rod Smallwood, Andy Taylor und Dave Shack gewünscht, dass sie…
Weiterlesen
Zur Startseite