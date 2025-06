Caliban-Frontmann Andreas Dörner und -Gitarrist Marc Görtz erläutern, warum BACK FROM HELL eine Comeback-Scheibe darstellt.

Das komplette Interview mit Caliban findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Sei demütig im Erfolg, heißt es – Caliban waren nach der Veröffentlichung von DYSTOPIA im Jahr 2022 nicht nur demütig, sondern zudem extrem analytisch. Die Scheibe drückte den Namen der Metalcore-Truppe aus Hattingen, Nordrhein-Westfalen, mit Position sechs in den deutschen Album-Charts in fantastische Regionen, hinterließ aber bei den Protagonisten selbst keinen großen Eindruck. „Ich bin mit DYSTOPIA überhaupt nicht zufrieden“, schlägt Gitarrist und Songwriter Marc Görtz direkt den entscheidenden Pflock…