Aaron Stainthorpe äußert sich erneut zur Situation mit My Dying Bride und möchte gleichzeitig ausdrücklich etwas klarstellen.

Auszeit, Trennung, Zerwürfnis. Was auch immer zwischen My Dying Bride und Aaron Stainthorpe vorgefallen ist oder derzeit im Raum steht – es sollte geklärt werden. Offenbar weiß der Sänger gerade nämlich selbst nicht, welchen Status er innerhalb der Band hat, die er 1990 mitbegründete. Im April vergangenen Jahres gab die Formation eine Auszeit wegen interner Spannungen bekannt. Während sich Stainthorpe seinem anderen Projekt High Parasite widmete, rekrutierten My Dying Bride Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) als Sänger für die geplanten Auftritte. Alleingänge Weder seitens der Band noch von Aaron Stainthorpe gab es bislang eine offizielle Bekanntmachung zu einer Trennung. Dieser…