Kampfzone Internet: Die Band Powergame trennt sich von ihrem rechtsdenkenden Gitarristen und wird dafür angefeindet.

Für die Ausgabe von ‘ZDF Magazin Royale’ am 09.05.2025 nahm sich Jan Böhmermann die rechten Ecken bei YouTube vor. Er stellte spezielle Kanäle vor, die sowohl rechtsnationalem Denken als auch der AfD nahestehen. Darunter befindet sich unter anderem Clownswelt, die sich bei YouTube anonym geben, was den Moderator dazu antrieb, nachzuforschen, wer sich dahinter verbirgt. In seiner Sendung präsentierte er den Betreiber des Kanals zwar nicht mit dessen vollen Namen, aber erwähnte unter anderem, dass dieser ein Metal-Gitarrist sei. Die betroffene Band heißt Powergame und hat bereits am 28.04.2025 gepostet, dass sie sich "aufgrund unüberwindlicher persönlicher Differenzen" von ihrem Gitarristen…