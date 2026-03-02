Volbeat haben endlich einen Nachfolger an der Gitarre. Fortan greift Asinhell-Klampfer Flemming C. Lund bei den Dänen in die Saiten.

Seit dem Ausstieg von Rob Caggiano ist der Posten des Lead-Gitarristen bei Volbeat vakant. Für das 2025 erschienene Album GOD OF ANGELS TRUST griff die Band deshalb auf Flemming C. Lund zurück, der gemeinsam mit Frontmann Michael Poulsen in dessen Death Metal-Projekt Asinhell spielt. Dieser wird nun, wenig überraschend, der feste Nachfolger von Caggiano. Volbeat: Neues Bandmitglied bestätigt „Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass wir nach dem vergangenen Tourneejahr und natürlich einigen mitreißenden Soli auf GOD OF ANGELS TRUST offiziell Flemming C. Lund als festen Lead-Gitarristen bei Volbeat unter Vertrag genommen haben“, erklärte die Band. „Bereitet Flemming bitte…