Erst kürzlich wurde bekannt, dass Opeth-Gitarrist Fredrik Åkesson an einer eigenen Platte arbeitet. Nun wurde er erneut darauf angesprochen.

Opeth haben vergangenen Herbst ihr 14. Studioalbum THE LAST WILL AND TESTAMENT veröffentlicht. Ensprechend ist 2025 vollgepackt mit Live-Terminen. Dass Gitarrist Fredrik Åkesson dabei noch viel Zeit für andere Projekte findet, grenzt an ein Wunder. Trotzdem werkelt der Schwede nebenbei an einem Soloalbum, wie er selbst vor Kurzem im Interview mit GuitarGuitar ausplauderte. Im Gespräch mit dem brasilianischen Journalisten Igor Miranda wird Åkesson erneut danach gefragt. Ein weinig ratlos antwortet er: „Ich weiß nicht, wer das durchsickern ließ, weil ich eigentlich nichts angekündigt habe… Mikael hat es in einem Interview erwähnt, und dann haben Journalisten danach gefragt, und es hat…