Mastodon stehen nach dem Abgang von Lead-Gitarrist Brent Hinds erst mal etwas planlos da. Zumindest gibt dies Bill Kelliher an.

Mastodon stehen derzeit (Achtung, Wortspiel!) vor der Mammutaufgabe, nach 25 Jahren einen neuen Lead-Gitarristen finden zu müssen. Oder vielleicht auch nicht? Bei einem Auftritt beim „Tool Live In The Sand“-Festival in der Dominikanischen Republik sprang YouTuber Ben Eller kürzlich ein. Seit dem Weggang von Brent Hinds, sieht sich Rhythmusgitarrist Bill Kelliher in verschiedenen Interviews immer wieder mit Fragen über die Zukunft von Mastodon konfrontiert. Lichtjahre voraus Wie Drummer Brann Dailor in den vergangenen Monaten mehrfach verlauten ließ, arbeiten Mastodon schon seit einiger Zeit am Nachfolger zu HUSHED AND GRIM (2021). Der Release sei zudem noch für dieses Jahr geplant. Nun…