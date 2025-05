Ghost legen nach: Nach ‘Satanized’ und ‘Lachryma’ gibt es mit ‘Peacefield’ eine weitere Komposition aus SKELETÁ zu hören.

Ghost veröffentlichen an diesem Freitag, den 25. April 2025 ihr neues Studioalbum SKELETÁ. Um die Fans bei der Stange zu halten, lassen sich Bandchef Tobias Forge und Co. nicht lumpen und hauen (nach ‘Satanized’ sowie ‘Lachryma’) den dritten Track aus ihrem mittlerweile sechsten Longplayer raus: ‘Peacefield’. Das Stück kommt überdies als Opener der Platte daher. Forge weiß über ‘Peacefield’ folgendes zu berichten: "Weil das Album in dunklere Themen abbiegen wird, wollte ich zu Beginn einen Ton der Hoffnung angeben. Ich wollte dem Hörer die Hand reichen — nach dem Motto: ‚Alles wird gut werden, aber jetzt geht es den Bach runter,…