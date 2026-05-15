Für Dave Mustaine ist der Streit mit Metallica längst eine olle Kamelle, wie der Megadeth-Mastermind in einem Interview beteuert.

Eines von Dave Mustaines Lieblingsthemen ist zweifelsohne seine Zeit bei Metallica. Wie gut, dass er dank der ‘Ride The Lightning’-Neuinterpretation auf dem neuen, bandbetitelten Megadeth-Album noch mehr Gelegenheiten bekommt, darüber zu plaudern. So geschehen im Gespräch bei Ibagenscast, wo "Megadave" betont, dass er den Beef mit James Hetfield und Co. längst hinter sich gelassen hat. Schnee von gestern "Wenn ich noch einmal darauf zurückkomme, warum wir uns den Song vorgenommen haben: Hier schließt sich der Kreis", erläutert Mustaine. "Ich zolle der Band, in der ich ein Gründungsmitglied war, Respekt. Und liebt mich oder hasst mich: Sie werden mich nie ausradieren…