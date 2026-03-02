He-Man und die ‘Masters Of The Universe’ kehren 2026 ins Kino zurück - sozusagen als verfilmtes Metal-Album-Cover.

Mit ‘Masters Of The Universe’ feiern He-Man und das weltbekannte, gefeierte Franchise am 04. Juni 2026 ihre Rückkehr ins Kino. Dabei trifft Nicholas Galitzine als Prinz Adam auf Jared Leto in der Rolle des tyrannischen Herrschers Skeletor, der nach der absoluten Macht strebt, um das Universum zu beherrschen. An der Seite von Teela und Duncan aka Man-At-Arms stellt sich Adam einer Wahrheit, der er nicht länger entkommen kann – und einer Kraft, die ihn zum letzten Hoffnungsträger seiner Welt macht. Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise ‘Masters Of The Universe’ in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die große…