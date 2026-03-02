Tommy Aldridge war nicht zum letzten Black Sabbath-Konzert eingeladen, aber der ehemalige Ozzy Osbourne-Schlagzeuger nimmt es gelassen.

Obwohl Tommy Aldridge (unter anderem Gary Moore, Whitesnake, Thin Lizzy) bei dem Ozzy Osbourne-Werk BARK AT THE MOON (1983) sowie dem Live-Album SPEAK OF THE DEVIL (1982) und TRIBUTE (1987) mitwirkte, fehlte der Schlagzeuger bei "Back To The Beginning" im Juli 2025. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal hat der Musiker nun offenbart, dass er nicht eingeladen wurde. Keine Einladung Er sagt: "Ich möchte niemanden niedermachen oder in ein schlechtes Licht rücken. Ich wurde zu Ozzys letzter Show nicht eingeladen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich wurde einfach nicht eingeladen, und ich werde mich nicht auf die Party von jemand anderem…