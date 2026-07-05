Die finnischen Power-Metaller Beast In Black haben einen vielversprechenden Nachfolger für Kasperi Heikkinen an der Gitarre gefunden.

Beast In Black mussten im Oktober 2025 den Ausstieg von Gitarrist Kasperi Heikkinen (Ex-Gamma Ray, Ex-Amberian Dawn, Ex-U.D.O.) verkraften. Nachdem zwischenzeitlich Daniel Freyberg von Crownshift eingesprungen war, haben die Power-Metaller nun einen dauerhaften neuen Mann an den zweiten sechs Saiten. So wird neben Band-Gründer Anton Kabanen fortan Markus Venehsalo unter anderem für schelle Soli verantwortlich zeichnen. Optimale Bereicherung Wie die Formation mitteilen lässt, steckten die Musiker "bereits tief in den Aufnahmen für ihre nächste Veröffentlichung, als sich der Bedarf nach einem zweiten Gitarristen ergab" — unter anderem hinsichtlich der Gitarrensoli. Der potenzielle Beast In Black-Neuzugang sollte überdies dazu in der…