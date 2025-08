Falling In Reverse hatten bei Rock am Ring und Rock im Park einen neuen Musiker in ihren Reihen, während ein vertrautes Gesicht fehlte.

Falling In Reverse haben bei Rock am Ring vor allem durch eine angeblich transfeindliche Aktion von Bandboss Ronnie Radke Schlagzeilen gemacht. Angeblich, weil viele Beobachter den Schluss der Aktion übersehen haben: So zeigte der Frontmann zunächst nach Sichtung eines Lkw mit der Aufschrift "TRANS" einen Daumen nach unten, drehte sich jedoch danach direkt um, grinste, wedelte zur Abwiegelung mit den Händen und reckte beide Daumen nach oben. Der Daumen nach unten war demnach ein Scherz sowie eine Anspielung auf seine vorherige Entgleisung zu dem Thema. Sprachlos & dankbar Es gab allerdings noch etwas anderes bei den Auftritten bei Rock am…