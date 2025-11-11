Bald steigt wieder das METAL HAMMER PARADISE an der Ostsee. Neben mitreißenden Liveshows haben wir für euch noch viel mehr in petto!
Bei unserem allseits beliebten Jahresabschlussfestival METAL HAMMER PARADISE gibt es auch dieses Mal wieder nicht nur bockstarke Live-Konzerte von unter anderem Saxon, D-A-D, Nestor, Kanonenfieber, Apocalyptica, Endseeker, The Night Eternal, Benediction und Rhapsody Of Fire. Denn dank des umfang- wie abwechslungsreichen Rahmenprogramms kommt bei der Indoor-Sause am 28. und 29. November 2025 in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand nie Langeweile auf. Folgendes könnt ihr euch gönnen: Veranstalter-Talk Samstag (29.11.) 12:30 Uhr Motörhütt Informativer als hier wird es nicht: Festival-Veranstalter Stephan Thanscheidt (CEO FKP Scorpio) und METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler laden euch wie gewohnt zu einer interaktiven Gesprächsrunde ein und freuen sich…