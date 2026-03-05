Im Oktober und November kommen Dust Bolt für 15 Konzerte nach Deutschland. Für die meisten Gigs agieren Zerre als Supportband.

Mit fünf Alben, weltweiten Tourneen und kompromissloser Energie haben sich Dust Bolt an die Spitze der neuen Generation gespielt. Während andere in Nostalgie verharren oder KI-Trends folgen, setzen Dust Bolt auf echtes Handwerk, Songs und Attitüde. Nach Chart-Erfolg mit SOUND & FURY (#17 DE) und internationaler Aufmerksamkeit für „Ghost On My Screen“ ist klar: Diese Band wird ernst genommen – weltweit. Im Herbst erscheint das neue Album, mit dem Dust Bolt ihren Anspruch untermauern, Thrash Metal in das neue Zeitalter zu führen. Laut, relevant, international. METAL HAMMER präsentiert: Dust Bolt + Zerre (*) - Tour 2026 01.10 Landsberg, JVA 02.10 Würzburg,…